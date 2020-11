Formule 1

Formule 1 : Cette sortie lourde de sens sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 12 novembre 2020 à 13h35 par A.M.

Alors que son contrat avec Mercedes n'a toujours pas été prolongé, Lewis Hamilton n'aurait pas trop de soucis à se faire comme l'explique Felipe Massa.

La situation peut prêter à sourire. En effet, l'une des dernières interrogations au sujet de la grille pour 2021 concerne... Lewis Hamilton ! En effet, celui qui s'apprête à devenir septuple Champion du monde et à également Michael Schumacher, n'a toujours pas prolongé son bail chez Mercedes. Bien que les doutes concernant son avenir ne sont pas très importants, le pilote britannique ayant de grandes chances de rempiler avec l'écurie allemande, rien n'est officiel pour le moment. Mais dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Felipe Massa n'est pas très inquiet concernant l'avenir de Lewis Hamilton.

«Il mérite d'être traité différemment de tous les autres pilotes pour tout, même en termes de salaire»