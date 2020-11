Formule 1

Formule 1 : Mercedes ne craint pas du tout Ferrari pour 2021 !

Publié le 12 novembre 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 12 novembre 2020 à 11h37

Compte tenu du bouleversement qui attend la réglementation en Formule 1 en 2022, Mercedes pense que Ferreri abandonnera 2021.

En Formule 1, 2021 risque de ressembler grandement à 2020. Et pour cause, alors que de grands changements étaient prévues dans la réglementation pour la saison prochaine, la crise sanitaire a tout bousculer. Ainsi, l'évolution du règlement technique est repoussée à 2022 et avec la fin tardive de la saison en cours prévue le 13 décembre à Abou Dabi, les écuries auront très peu de temps pour préparer 2021. Et pour cause, le premier Grand Prix de la saison prochaine est programmée à Melbourne le 21 mars. Autrement dit, la hiérarchie ne devrait pas évoluer d'ici l'année prochaine. Mercedes s'attend donc à dominer, et Toto Wolff n'est pas optimiste pour Ferrari.

Pour Wolff, «Ferrari, qui fera une croix totale sur 2021»