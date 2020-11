Formule 1

Formule 1 : L'incroyable justification de Toto Wolff au refus de recruter Verstappen !

Publié le 11 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté de Mercedes pour prendre la succession de Valtteri Bottas, Max Verstappen ne rejoindra finalement pas Mercedes, du moins tant que Lewis Hamilton y est présent, comme semble l'avoir sous-entendu Toto Wolff.

Après une nouvelle saison dominée de bout en bout, Lewis Hamilton pourrait remporter ce samedi son quatrième titre de champion du monde des pilotes consécutifs, le septième de sa carrière, égalant ainsi le record détenu par Michael Schumacher. Une hégémonie difficilement contestable, même si les performances de son coéquipier, Valterri Bottas, ont souvent été décriées. Avant sa récente prolongation pour la saison 2021, le pilote finlandais était notamment annoncé sur le départ. Alors que Max Verstappen disposerait d'une clause de départ à l'issue de la saison 2021, son nom est annoncé avec insistance du côté de Mercedes pour faire équipe avec Lewis Hamilton. Toutefois, Toto Wolff a tenu une nouvelle fois à affirmer que l'actuel pilote Red Bull ne rejoindra pas Mercedes, justifiant sa décision en revenant sur l'exécrable ambiance lors de l'association entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

« Nous avons vu comment leur amitié s'est transformée en rivalité, puis en hostilité »