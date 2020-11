Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton sur le départ ? La réponse de Toto Wolff !

Publié le 13 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé son aventure chez Mercedes. Mais le parton de l’écurie allemande souhaite le voir continuer.

Dans 4 courses, Lewis Hamilton sera de nouveau sacré champion du monde de Formule 1. Ce pour la 7e fois de sa carrière, égalant ainsi le record de Michael Schumacher. Pourtant, le champion britannique n’a toujours pas prolongé l’aventure chez Mercedes la saison prochaine. Mais Lewis Hamilton a récemment affiché sa volonté de continuer chez Mercedes. « Je pense qu'il serait facile d'aller signer ce contrat et de continuer sans avoir à penser à ce qui va suivre. Et je suis très conscient de l'idée que je veux continuer avec Mercedes et que j'aimerais les aider plus tard » . Un souhait que partagerait le parton, Toto Wolff.

« Nous aimerions qu’il soit dans la voiture »