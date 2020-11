Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff annonce la couleur pour la fin de saison

Publié le 11 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Assurée de terminer en tête du classement des constructeurs à la fin de la saison, l’écurie Mercedes pourrait voir Hamilton être sacré champion du monde dès ce dimanche en Turquie. Raison de plus pour ne pas lever le pied selon Toto Wolff.

La promenade de santé se poursuit pour Mercedes ! Tous les voyants sont au vert du côté de l’écurie, sacrée championne du monde des constructeurs pour la 7e fois de suite à Imola. À quatre courses du terme de la saison, rien ne devrait également empêcher Lewis Hamilton de remporter lui aussi sa 7e couronne en Formule 1, et ce dès le Grand Prix de Turquie ce dimanche. De là à imaginer une fin de saison en dilettante de la part des deux pilotes ? Pas si l’on en croît Toto Wolff, qui a par ailleurs levé le voile sur son avenir.

« Terminer la saison en beauté »