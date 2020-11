Formule 1

Formule 1 : Jacques Villeneuve fracasse un pilote... qui lui répond !

Publié le 11 novembre 2020 à 10h35 par A.M.

Vivement critiqué par Jacques Villeneuve, Alexander Albon, qui connaît une saison difficile chez Red Bull, a répondu au Champion du monde 1997.

La vie de coéquipier de Max Verstappen n'est pas facile. Plusieurs pilotes se sont cassés les dents face au Néerlandais, le petit protégé de Red Bull. Successeur de Pierre Gasly, Alexander Albon n'échappe pas à la règle. Au classement général, il possède 98 points de retard sur Max Verstappen avec un podium qui semble bien léger face aux neuf du Néerlandais. Une situation qui a poussé Jacques Villeneuve à dresser un constat accablant : « C'est le deuxième pire pilote que Red Bull ait jamais eu. Il est protégé par la direction de l’équipe grâce à son passeport, mais la vérité est qu’il n’est pas au niveau auquel un pilote Red Bull devrait être. Cela empire alors même qu’ils continuent d’essayer de l’aider ! »

Albon répond à Villeneuve