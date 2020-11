Formule 1

Formule 1 : Le nouveau coup de gueule de Verstappen sur Mercedes !

Publié le 13 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Troisième du championnat de F1, Max Verstappen terminera derrière les deux Mercedes de Hamilton et Bottas. Une position qui ne le satisfait plus.

Max Verstappen garde toujours un goût amer. Le pilote néerlandais continue de lâcher des piques contre Mercedes. Après avoir remis en doute les performances de son écurie, Red Bull, dans la course à la victoire en Formule 1, Verstappen n’est toujours pas content et a « parfois du mal à accepter que la troisième place soit la meilleure possible ». À 4 Grand Prix de la fin de saison, il est vrai que Max Verstappen ne pourra plus rattraper Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Verstappen a donc, de nouveau, poussé un coup de gueule.

« Tenir la chandelle à un dîner, ce n’est pas agréable »