Formule 1

Formule 1 : Les premiers mots de Lewis Hamilton après son septième titre mondial !

Publié le 15 novembre 2020 à 13h35 par H.G.

Sacré champion du monde de Formule 1 pour la septième fois ce dimanche, Lewis Hamilton s’est montré particulièrement ému à la fin du Grand Prix de Turquie au moment de confier toute sa joie après ce nouvel exploit.

Il l’a fait ! Lewis Hamilton est a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière ce dimanche après sa victoire lors du Grand Prix de Turquie. Grand favori de cette saison 2020 atypique, le pilote de Mercedes a su répondre présent pour s’adjuger ce nouveau sacre qui lui permet d’égaler le record absolu en la matière établi par Michael Schumacher, dont il avait déjà battu cette saison le record de 91 victoires en course. Sa 93e victoire acquise ce dimanche lui permet d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de la compétition reine du sport automobile, et c’est donc tout logiquement que le Britannique s’est montré particulièrement ému au terme de la course s’étant déroulée sur l'Otodrom Istanbul Park. Lewis Hamilton a ainsi tenu à remercier Mercedes, l’écurie au sein de laquelle il évolue depuis 2013, tout en adressant un message d’encouragement à tous les jeunes qui rêvent de marcher dans ses pas à l’avenir, comme lui rêvait de ces succès en Formule 1 dans sa jeunesse.

« J’ai rêvé de ça quand j’étais jeune »