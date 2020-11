Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton après sa 6e place en qualifications

Publié le 14 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Au terme d’une journée de qualifications dantesque, Lewis Hamilton n’a accroché que la 6e place. Après avoir déjà poussé un coup de gueule vendredi, le Britannique a cette fois-ci assuré vivre un cauchemar.

Les qualifications du Grand Prix de Turquie étaient annoncées comme chaotiques, les surprises ont été au rendez-vous ! Après une interruption causée par la pluie, la journée a pu aller à son terme. Au final, Lance Stroll a signé sa première pôle position, devançant ainsi Max Verstappen et Sergio Perez . Et tandis qu’il pourrait remporter son 7e titre de champion du monde dès ce week-end, Lewis Hamilton n’a signé qu’une décevante 6e place. Malgré tout, le Britannique, qui avait déjà pointé du doigt le circuit stambouliote, s’est montré satisfait de sa performance dans des propos relayés par L’Équipe .

« Tout le week-end a été un cauchemar »