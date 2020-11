Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’en prend à Red Bull !

Publié le 14 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Présent à la première place des essais et des qualifications du Grand Prix de Turquie, Max Verstappen s’est finalement fait souffler la pôle position par Lance Stroll à cause d’un manque d’adhérence.

Alors qu’il se pensait à l’abri des conditions climatiques rendant le circuit du Grand Prix de Turquie particulièrement glissant, Max Verstappen a aussi souffert d’un manque d'adhérence au pire des moments. Pourtant, le pilote Néerlandais avait récemment remis Lewis Hamilton à sa place déclarant que c’était « la même chose pour tout le monde » , après que le Britannique s'est lui aussi plaint des conditions de roulage. Finalement, c’est le pilote de Racing Point, Lance Stroll, qui a obtenu la pôle position, Max Verstappen se classant 2e au grand dam de son écurie Red Bull.

« Je n’avais pas de grip »