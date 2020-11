Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton compare une jeune pépite à Fernando Alonso !

Publié le 14 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton règne toujours en patron sur la Formule 1 et qu’il est sur le point d’égaler Michael Schumacher avec un septième titre mondial, le Britannique a encensé son jeune compatriote, George Russell.

En champion qu’il est, Lewis Hamilton distribue les bons points. Alors que son compatriote, George Russell, a connu une sortie de route à Imola, Hamilton était venu à son soutien sur les réseaux sociaux. « George, tu as tout donné. C’est normal de faire des erreurs et de ressentir de la douleur. J’ai fait plus d’erreurs que je ne peux m’en souvenir. Tu es un super gars. Il faut garder la tête haute et continuer à avancer vers la prochaine course ! » Dans 4 Grand Prix, le pilote Williams de 22 ans finira sa deuxième année en Formule 1. Russell est pour l’instant 21e et dernier du classement des pilotes. Pourtant, son ainé, Lewis Hamilton, lui prédit un avenir radieux.

« Russell a le potentiel pour être un futur champion »