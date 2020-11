Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff justifie l'échec des Mercedes en Turquie !

Publié le 15 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Les qualifications du Grand Prix de Turquie se sont déroulées sous des conditions climatiques dantesques. Les deux Mercedes ont réalisé le pire résultat de leur saison lors de qualifications. Le patron de l’écurie a expliqué cette contre-performance.

Ce dimanche à 11h10, les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas s’élanceront respectivement de la 6e et 9e place sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie. Plus habitués à la première ligne, les pilotes Mercedes ont dû se battre contre leur machine lors des qualifications à Istanbul. À l’instar de nombreux pilotes comme Sebastian Vettel et même Max Verstappen, l’asphalte très glissant du circuit turc n’aura fait de cadeaux à personne. Le pilote de Racing Point, Lance Stroll, s’est pourtant mieux débrouillé que les autres et s’élancera en pole position. Leur pire séance de qualifications achevée, Mercedes et Toto Wolff en ont tiré les bilans.

« Nous apprenons davantage en étant battus »