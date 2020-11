Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel affiche ses ambitions de remontada à Istanbul !

Publié le 14 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que les Ferrari ne sont pas parvenus à rejoindre la Q3, Sebastian Vettel s'est montré déçu de ses qualifications. Mais le pilote allemand entend améliorer sa place lors de la course.

En difficulté depuis le début de la saison, Sebastian Vettel est dominé par Charles Leclerc. Mais sur le circuit d'Istanbul, le quadruple champion du monde a devancé son coéquipier. Les pilotes Ferrari ont terminé 12e et 14e des qualifications, mais partiront aux portes du top 10 dimanche après les pénalités reçues par les deux McLaren. Sebastian Vettel se retrouve, une nouvelle fois, bien loin de la tête. Pourtant, les hauteurs du classement ont été chamboulés. Lance Stroll a obtenu la première pole position de sa carrière, en devançant Max Verstappen et Sergio Perez. Alors que les flèches d'argent se disputent le titre mondial, Lewis Hamilton sera sixième sur la grille et Valtteri Bottas s'élancera de la neuvième place.

« La voiture méritait mieux qu'une 12e place »