Formule 1

Formule 1 : Le vibrant hommage de Sebastian Vettel à Lewis Hamilton !

Publié le 16 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que son idole a été égalée par Lewis Hamilton avec un septième titre mondial, Sebastian Vettel est admiratif devant les résultats de son adversaire.

Une leçon pour l'histoire. Dans des conditions difficiles sur le circuit d'Istanbul, Lewis Hamilton a remporté son 94e Grand Prix. Une victoire d'autant plus importante qu'elle permet au pilote de 35 ans de devenir septuple champion du monde. Au sommet de la Formule 1. Le pilote britannique égale donc Michael Schumacher après avoir effacé cette saison son record de victoires (91). Lewis Hamilton aura même l'opportunité de dépasser le Baron rouge l'année prochaine. Une succession annoncée après que le Britannique a repris le baquet de Schumacher chez Mercedes en 2013. Le début d'une belle aventure avec désormais six sacres en commun. Après cette nouvelle démonstration de force sur une piste détrempée loin d'être idéale aux flèches d'argent, Lewis Hamilton a été félicité par l'ensemble du paddock. Et Sebastian Vettel a d'ailleurs été le premier. Grand rival du pilote Mercedes, le quadruple champion du monde se retrouve désormais distancé. Arrivé chez Ferrari pour suivre les traces de son idole, Michael Schumacher, le pilote allemand a vu son adversaire réaliser ses propres objectifs.

« Lewis Hamilton est le plus grand en termes de résultats »