Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel décrypte sa remontada annoncée !

Publié le 15 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Après sa déception en qualifications, Sebastian Vettel pensait déjà à grappiller des places lors de course. Et le quadruple champion du monde a mis son plan à exécution pour monter sur son premier podium de la saison.

Enfin ! Sebastian Vettel a rompu le mauvais sort. Dans une saison plus que compliquée, le pilote allemand est en prise avec sa Ferrari. Malgré les progrès récents du cheval cabré, les rouges se sont élancés en 11e et 12e position dimanche pour le Grand Prix de Turquie. Alors qu'il avait affiché sa déception après les qualifications de samedi, le quadruple champion du monde avait également évoqué la possibilité d'inverser la tendance. Et c'est ce qu'il s'est passé. Dans les derniers tours de la course, les deux pilotes Ferrari pouvaient envisager de terminer sur la boîte. Finalement, en tentant de dépasser Sergio Perez, Charles Leclerc a commis une erreur. Sebastian Vettel en a profité pour terminer sur le podium. Son premier de la saison.

« C'est surprenant d'accrocher le podium, mais je suis très heureux »