Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel fait une annonce pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 11h35 par A.M.

Alors qu'il termine sa dernière saison en Formule 1, Sebastian Vettel se prononce sur son futur avant d'entamer une nouvelle histoire avec Aston Martin.

L'avenir à court terme de Sebastian Vettel est déjà connu. En effet, le quadruple Champion du monde quittera Ferrari à la fin de la saison pour s'engager avec Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine. Un nouveau défi pour l'Allemand qui aura perdu son pari au sein de la Scuderia et qui laisse à Charles Leclerc la lourde tâche d'apporter un nouveau titre à Maranello. Cependant, du haut de ses 33 ans, Sebastian Vettel peut s'interroger sur son futur à moyen terme. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Die Zeit , l'ancien pilote Red Bull donne un indice pour la fin de sa carrière.

«Il me reste entre trois et sept années en Formule 1»