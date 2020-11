Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg dévoile le secret pour battre Hamilton !

Publié le 18 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Ancien coéquipier de Lewis Hamilton et champion du monde des pilotes en 2016, Nico Rosberg est revenu sur son sacre historique et comment il a battu le quadruple champion du monde en titre.

Auteur d'une nouvelle saison magistrale, Lewis Hamilton a remporté son septième titre de champion du monde des pilotes avec Mercedes ce dimanche, à l'occasion du Grand Prix de Turquie. Un sacre qui le place un peu plus dans la légende du sport automobile, égalant notamment le record de Michael Schumacher. Depuis 2014, le pilote britannique exerce une véritable hégémonie en Formule 1, alors que seul Nico Rosberg est parvenu à le détrôner, lors de la saison 2016. Désormais consultant pour Sky Sports , l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes a révélé le secret pour battre le quadruple champion du monde en titre.

« Cela demande un dévouement total, une perfection totale »