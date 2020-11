Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff livre une des raisons du succès de Mercedes !

Publié le 20 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

En remportant le championnat des constructeurs pour la 7e saison de suite, Mercedes a franchit un nouveau cap dans l’histoire de la discipline. Toto Wolff a mis en avant un des motifs qui pourrait expliquer la suprématie de son écurie.

En Formule 1, depuis désormais sept ans, les saisons se suivent et se ressemblent. À la fin, c’est toujours Mercedes qui gagne. Cette année encore, l’écurie allemande a entériné son sacre bien avant le terme de la saison, dans le sillage d’un Lewis Hamilton impérial, dont le seul concurrent semblait être son second Valtteri Bottas. Sauf coup de tonnerre concernant l’avenir du Britannique, le tandem devrait être le même pour la saison prochaine. Idem pour Toto Wolff, qui sera encore le patron de Mercedes en 2021. L’Autrichien a par ailleurs livré ce qui est selon lui, l’une des raisons de la supériorité de ses troupes.

« Nous avons tiré les leçons du passé »