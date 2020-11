Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff voit loin pour l’avenir d’Hamilton !

Publié le 17 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu’il vient d’être sacré champion du monde pour la 7e fois, Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé chez Mercedes. Toto Wolff a une nouvelle fois rassuré tout le monde, annonçant même la couleur pour 2022.

Son nouveau sacre ne souffrait presque plus d’aucun doute, et Lewis Hamilton a mis fin au suspense dès ce dimanche. En s’imposant sur le Grand Prix de Turquie, le Britannique s’est adjugé un 7e titre de champion du monde, égalant ainsi le record de Michael Schumacher. Personne ne semble aujourd’hui en mesure de contester la suprématie du pilote de 35 ans, dont l’avenir en Formule 1 demeure incertain. Alors que le feuilleton dure depuis maintenant de longues semaines, Toto Wolff semble rester serein. L’Autrichien imagine même son poulain poursuivre l’aventure chez Mercedes encore longtemps, dans des propos relayés par NextGen Auto .

« Il n’y a pas de pression ou de problème »