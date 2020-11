Formule 1

Formule 1 : Au sommet, Lewis Hamilton vise encore plus haut !

Publié le 16 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton est désormais le pilote le plus titré en Formule 1. Le Britannique décrypte son parcours pour écrire l'histoire de son sport.

Côte à côte. Roues contre roues. Vainqueur du Grand Prix de Turquie ce dimanche, Lewis Hamilton a scellé le sort du championnat du monde. A trois week-ends de la fin, le pilote britannique ne peut plus être repris. A 35 ans, Lewis Hamilton est entré un peu plus dans la légende de la Formule 1. Avec un septième titre mondial, le pilote Mercedes rejoint Michael Schumacher au sommet de la hiérarchie. Après les pole positions et les Grand Prix, le Baron rouge pourrait même perdre un nouveau record. Lewis Hamilton devrait être le favori à sa propre succession la saison prochaine. De quoi effacer définitivement Michael Schumacher des tablettes. Le pilote britannique s'est donc forgé une place unique dans la discipline reine de l'automobile.

« Je n'ai jamais pensé au mot éternité »