Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mercedes pour Lewis Hamilton après son titre !

Publié le 16 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction

De nouveau sacré champion du monde des pilotes ce samedi pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton a reçu un vibrant hommage de la part d'Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz.

Après une saison maitrisée de bout en bout, Lewis Hamilton est entré au panthéon du sport automobile ce dimanche en décrochant son septième titre de champion du monde de Formule 1, égalant ainsi le record de Michael Schumarer. Un sacre glané au terme d'une course somptueuse lors du Grand Prix de Turquie, démontrant ainsi le mérite et la détermination de l'homme autant que du pilote. Présent chez Mercedes depuis son plus jeune âge, Lewis Hamilton a reçu un magnifique hommage de la part d'Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz, témoignant toute son admiration pour le Britannique pour ce qu'il fait sur et en dehors de sa monoplace.

« Il est l’un des meilleurs pilotes de tous les temps »