Formule 1

Formule 1 : Hamilton affiche ses exigences pour son nouveau contrat !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Récemment sacré champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois, Lewis Hamilton négocie toujours son contrat avec Mercedes pour la saison prochaine.

Il n’est toujours pas assuré de continuer chez Mercedes. Lewis Hamilton vient pourtant d’égaler le record de Michael Schumacher en glanant un 7e sacre de F1. Si Toto Wolff, le patron de Mercedes, a récemment renouvelé la confiance qu’il avait dans le champion Britannique, Lewis Hamilton, lui, laisse toujours planer le suspens sur son avenir en Formule 1. Ce alors qu’il ne reste plus que trois Grands Prix à courir avant la fin de la saison. Lewis Hamilton (35 ans) a des exigences bien précises pour renouveler son contrat chez Mercedes.

Moins d’avion, plus de temps en famille