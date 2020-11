Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour le 7e titre d’Hamilton !

En s’imposant ce dimanche en Turquie, Lewis Hamilton s’est assuré un 7e titre de champion du monde. Le Britannique, qui n’a pas encore prolongé chez Mercedes, a été vivement félicité par le patron de l’écurie, Toto Wolff.

Et de 7 pour Lewis Hamilton ! Malgré un départ en 6e position après une séance de qualifications compliquée, le Britannique s’est imposé ce dimanche à Istanbul sur le Grand Prix de Turquie. Une 94e victoire pour le recordman, mais surtout un septième titre de champion du monde, qui lui permet de devenir l’égal de Michael Schumacher. L’exploit du pilote de 35 ans a été vivement salué par le reste du circuit, à l'image de Sebastian Vettel. Un hommage qu’a également tenu à rendre Toto Wolff, le patron de Mercedes, forcément dithyrambique pour le nouveau sacre de son poulain, dans des propos rapportés par Eurosport .

« Il était affamé comme un lion »