Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Lewis Hamilton sur son avenir après son septième titre !

Publié le 15 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

A Istanbul, Lewis Hamilton a décroché le septième sacre de sa carrière. Sans contrat pour la saison prochaine, le pilote britannique a révélé ses plans.

L'histoire ne retient que les vainqueurs. Lewis Hamilton a ainsi pris une nouvelle dimension au terme du Grand Prix de Turquie ce dimanche. Avec un asphalte glissant, une piste détrempée et des tête-à-queue à n'en plus compter, le circuit d'Istanbul laissera son empreinte sur une saison 2020 atypique. Mais peu importe les conditions météorologiques, Lewis Hamilton fait la pluie et le beau temps en Formule 1. Le pilote britannique a, une nouvelle fois, imposé son style pour sortir vainqueur de cette course délicate. La 94e victoire de sa carrière pour sceller ce championnat du monde. Une septième couronne pour Lewis Hamilton et le voilà à hauteur de Michael Schumacher.

« J'adorerais rester en Formule 1 »