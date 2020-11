Formule 1

Formule 1 : Quand Lewis Hamilton est comparé à Michael Schumacher !

Publié le 17 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Patron de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013 et témoin privilégié des titres des Michael Schumacher chez Benetton et Ferrari, Ross Brawn est parfaitement placé pour comparer les deux septuples Champions du monde.

Lewis Hamilton l'a fait. Cela semblait impensable il y a encore quelques années, mais le Britannique a bel et bien égalé le record de titres de Michael Schumacher. En s'imposant en Turquie dimanche, le pilote Mercedes est devenu l'égal du Baron Rouge en s'adjugeant un septième sacre mondial, quelques semaines après avoir battu le record de victoires de l'Allemand qui semblait intouchable avec ses 91 succès. Une marque que Lewis Hamilton s'évertue à faire évoluer. Il en est actuellement à 94 victoires en Grand Prix. Sans oublier les 97 poles positions, qui en font de loin le recordman en la matière. Par conséquent, plus que jamais la question est désormais de savoir qui est le plus grand pilote de l'histoire entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Ross Brawn est probablement le mieux placé pour en parler. Directeur technique de Benetton puis de Ferrari, le Britannique est l'homme derrière les sept titres du Baron Rouge tandis qu'il a côtoyé son compatriote durant une saison chez Mercedes, écurie dont il était le directeur général entre 2010 et 2013. Par conséquent, Ross Brawn trouve des similitudes entre les deux septuples Champions du monde.

«Ce sont deux géants et ils le resteront»