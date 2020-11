Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher déjà adoubé chez Haas !

Publié le 19 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Leader du championnat de Formule 2, Mick Schumacher prêtant a un volant en F1 la saison prochaine. Deux places sont disponibles chez Haas et l’Allemand pourrait bien prendre l’une d’elles. En tout cas, selon Kevin Magnussen.

Haas est a un tournant. L’écurie américaine, filiale de Ferrari, a déjà annoncé ne pas vouloir prolonger ses deux pilotes actuels la saison prochaine. Romain Grosjean (34 ans) et Kevin Magnussen (28 ans) ne seront donc plus des pilotes de F1 l’an prochain. Selon les dernières rumeurs, ils pourraient être remplacés par Nikita Mazepin (21 ans), Mick Schumacher (21 ans) ou Callum Ilott (22 ans). Haas devrait alors miser sur la jeunesse pour construire un nouveau cycle durable. Si les nouveaux pilotes n’ont pas encore été dévoilé, Kevin Magnussen n’a pas tari d’éloges au moment d’évoquer Mick Schumacher.

« Il sera un atout formidable pour l’équipe »