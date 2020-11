Formule 1

Formule 1 : Ferrari annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 18 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 18 novembre 2020 à 14h40

Après une saison 2020 particulièrement décevante malgré quelques coups d'éclats de Charles Leclerc, Mattia Binotto s'est montré très enthousiaste à propos des moteurs Ferrari pour la saison 2021 et 2022.

Ce dimanche, à l'occasion du Grand Prix de Turquie, Ferrari a réalisé sa meilleure performance de la saison avec la troisième place de Sebastian Vettel, devançant Charles Leclerc, quatrième. Auteur de l'une des plus difficiles saisons de sa carrière, le quadruple champion du monde a ainsi fêté son premier podium de l'année. Seulement 13e au championnat des pilotes, Sebastian Vettel, qui rejoindra Aston Martin la saison prochaine, n'a jamais réussi à s'acclimater à la monoplace 2020 de Ferrari. De même pour Charles Leclerc qui, malgré sa cinquième place au classement général, s'est régulièrement plaint des performances de Ferrari cette saison. Le pilote monégasque peut toutefois garder espoir, à l'image de Mattia Binotto, qui estime que les moteurs seront bien plus performants la saison prochaine.

« Les retours en termes de performances et de fiabilité sont très prometteurs »