Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Jean Todt sur Michael Schumacher

Publié le 18 novembre 2020 à 10h35 par A.M.

Toujours très proche de Michael Schumacher, Jean Todt rend régulièrement visite à l'ancien pilote Ferrari et révèle qu'il suit de près l'évolution de la carrière de son fils qui devrait bel et bien rouler en F1 la saison prochaine.

Depuis son accident de ski en décembre 2013, l'état de santé de Michael Schumacher est un secret très bien gardé. L'entourage du septuple Champion du monde de Formule 1 parvient à protéger sa vie privée afin de le protéger. Cependant, le Baron Rouge se retrouve tout de même indirectement au cœur de l'actualité de la discipline reine du sport automobile puisque Lewis Hamilton vient d'égaler son record de titres mondiaux en décrochant une septième couronne, tandis que son fils, Mick, est en course pour décrocher le titre en Formule 2 et un baquet en Formule 1 la saison prochaine, probablement chez Haas. Resté proche de Michael Schumacher, dont il a été le patron chez Ferrari, Jean Todt rend toujours visite au Baron Rouge à son domicile en Suisse et révèle qu'il suit attentivement l'évolution de la carrière de son fils.

«Il suit la progression de son fils»