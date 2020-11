Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg s’enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 17 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

En remportant le Grand Prix de Turquie ce dimanche, Lewis Hamilton s’est offert un 7e sacre mondial. Nico Rosberg, ancien coéquipier du Britannique chez Mercedes, a vivement félicité le nouveau champion du monde.

Mais où s’arrêtera-donc Lewis Hamilton ? Malgré un départ en 6e position, dimanche à Istanbul, le Britannique a encore une fois mis tout le monde d’accord, pour empocher sa 94e victoire en Grand Prix, mais surtout son 7e sacre mondial. Devenu l’égal de Michael Schumacher avec ce nouveau titre, le pilote de 35 ans a été inévitablement félicité par le monde de la Formule 1. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Nico Rosberg lui aussi y est allé de son hommage, d’autant plus important que l’Allemand demeure le dernier pilote à avoir su priver Hamilton du titre, en 2016.

« Un des plus grands accomplissements dans l’Histoire du sport »