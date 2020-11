Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule d’Hamilton face aux critiques

Publié le 20 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

En remportant le Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton a remporté son 7e championnat du monde. Devenu l’égal de Michael Schumacher, le Britannique doit tout de même essuyer les critiques.

À chaque nouvelle saison, Lewis Hamilton écrit un peu plus sa légende au sein de la Formule 1. Avec son 7e titre mondial, le Britannique a rejoint Michael Schumacher au sommet. Les records de l’Allemand tombent les uns après les autres, et rien ne semble en mesure d’enrayer le rouleau compresseur que constitue le pilote de 35 ans au volant de sa Mercedes. Si une grande majorité du monde de la F1 s’extasie devant la suprématie d’Hamilton, certains font de la résistance, pointant notamment du doigt la supériorité de la monoplace allemande par rapport à ses concurrentes.

« Je mérite le respect »