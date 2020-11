Formule 1

Formule 1 : Hamilton aurait une idée claire sur sa reconversion !

Publié le 19 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il vient de décrocher son septième titre de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton pense déjà à sa reconversion. Très engagé dans la lutte contre le racisme, le pilote britannique songerait à travailler avec la Formule 1.

Dimanche dernier, Lewis Hamilton est entré au panthéon du sport automobile en devenant le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, égalant le record de Michael Schumacher. Le pilote Mercedes a ainsi maintenu sa domination en remportant son quatrième titre consécutif, et ne compte pas s'arrêter prochainement : « Je sens que ce n’est que le début, c’est assez étrange. Je me sens physiquement et mentalement en grande forme. J’adorerais rester en F1 l’an prochain. Je veux aider la F1 et Mercedes dans leur aventure. Je veux également voir si je peux être impliqué dans le dossier d’un sport plus propre, au moins la première partie de ce mouvement ». En fin de contrat cette saison, la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes ne semble faire aucun doute. Toutefois, le pilote britannique pense déjà à l'après, affirmant notamment son idée d'entrer à Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, afin de continuer à combattre le racisme.

« Je ne pourrais pas être plus impatient »