Formule 1

Formule 1 : Ce Champion du monde qui annonce la couleur pour Fernando Alonso !

Publié le 19 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Ami et ancien coéquipier de Fernando Alonso, Jenson Button affiche son optimisme pour la saison 2021 de l'Espagnol, de retour au sein de l'écurie Renault, qui deviendra Alpine l'année prochaine.

Ce sera probablement l'attraction de la saison 2021 de Formule 1. Deux ans après son départ, Fernando Alonso fera son grand retour au sein de l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, à savoir Renault, qui deviendra Alpine la saison prochaine. Toutefois, le retour du double Champion du monde s'accompagne d'autant d'impatience que d'interrogations. Et pour cause, du haut de ses 39 ans, l'Espagnol s'attaque à un grand défi après s'être essayé à d'autres disciplines comme l'Endurance, l'IndyCar ou le Dakar. Mais pour Jenson Button, resté proche du natif d'Oviedo dont il était le coéquipier chez McLaren, cela ne fait aucun doute, Fernando Alonso réussira son défi.

«Il va revenir meilleur pilote car il a enrichi son expérience»