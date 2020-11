Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton encensé par cette pépite de F1 !

21 novembre 2020

Champion du Monde de Formule 1 pour la 7e fois, Lewis Hamilton est le pilote de la dernière décennie. La relève de la F1 ne le sait que trop bien, à commencer par George Russell.

En remportant le Grand Prix de Turquie dimanche dernier, Lewis Hamilton a égalé le record de Michael Schumacher avec 7 victoires en championnat du monde. Lewis Hamilton a été félicité comme il se doit par ses pairs (Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Romain Grosjean). L’un d’eux entretient d’ailleurs une relation particulière avec le champion britannique. Élevé à l’académie Mercedes depuis 2017, George Russell (22 ans) pilote une Williams depuis 2 ans et, alors que Lewis Hamilton avait dit le plus grand bien de lui, Russell lui a rendu la pareille.

« Un pilote incroyable, un type incroyable »