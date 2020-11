Formule 1

Formule 1 : L'énorme appel du pied de Vettel à Hamilton !

25 novembre 2020

En fin de contrat avec Ferrari, Sebastian Vettel s'apprête à mettre un terme à l'une des pires saisons de sa carrière avant de s'engager pour Aston Martin la saison prochaine. Toutefois, le pilote allemand n'écarte pas l'idée d'évoluer sous la même écurie que Lewis Hamilton à l'avenir afin de pouvoir se mesurer à lui...

Pour la première fois de la saison, Sebastian Vettel est parvenu à se hisser sur un podium lors du Grand Prix de Turquie. Un soulagement pour le quadruple champion du monde, qui vit incontestablement l'une des pires saisons de sa carrière. Arrivé chez Ferrari avec l'espoir de remporter un nouveau titre de champion du monde, le pilote allemand quittera l'écurie italienne par la petite porte d'ici quelques semaines, en espérant rebondir la saison prochaine du côté d'Aston Martin, connu cette saison sous le nom de Racing Point. Toutefois, Sebastian Vettel ne compte pas prendre sa retraite dans les années à venir, et espère toujours avoir l'opportunité d'évoluer au côté de Lewis Hamilton chez Mercedes...

« Je serais prêt à aller me mesurer à Lewis »