Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton bientôt anobli par la reine d'Angleterre ?

Publié le 22 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Champion du monde pour la septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton s'inscrit désormais au sommet de son sport, aux côtés de Michael Schumacher. Avec cette performance incroyable, le pilote britannique change de statut sur la piste et bientôt dans la vie.

Appelez-le Sir Lewis Hamilton. Du moins, très bientôt. Avec 97 pole positions et 94 victoires, le pilote britannique a délogé Michael Schumacher pour devenir l'homme de tous les records. Surtout, le pilote de 35 ans s'est hissé à hauteur du Baron Rouge après le Grand Prix de Turquie en décrochant son septième sacre mondial. Alors que les performances du héros de Ferrari semblaient indéboulonnables, Lewis Hamilton pourrait effacer son rival des tablettes dès la saison prochaine. Un huitième titre dans le viseur, une hauteur inédite dans le monde de la Formule 1. Dès sa première saison dans la discipline reine de l'automobile, en 2007, le pilote britannique est apparu comme un prodige, avec ce petit truc en plus. Lewis Hamilton décroche son premier championnat du monde en 2008 chez McLaren, et est nommé Membre de l'Empire britannique par la reine Elizabeth II.

« Je ne me considère pas comme un héros méconnu, je n'ai sauvé personne »