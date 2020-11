Formule 1

Formule 1 : Le message très fort d'un proche de Fernando Alonso !

Publié le 21 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Personnage indissociable de la carrière de Fernando Alonso, Flavio Briatore se prononce sur le retour du pilote espagnol en Formule 1 et assure qu'il sera prêt.

Du haut de ses 39 ans, Fernando Alonso va faire son retour en Formule 1 la saison prochaine. Un retour qui s'accompagne d'autant d'excitation que d'interrogations. Et pour cause, le vétéran espagnol s'est éloigné de la F1 pendant deux saisons et son niveau est sujet aux questions. Malgré tout, l'écurie Renault, qui deviendra Alpine en 2021, n'a pas hésité et semble déjà très impressionné par le professionnalisme du double Champion du monde, mais également par ses premiers tours de roues. Flavio Briatore, qui continue de gérer la carrière de Fernando Alonso, est lui aussi très optimiste pour le retour de l'Espagnol.

«Il est en super forme et très motivé»