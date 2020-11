Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur le record de Michael Schumacher !

Publié le 25 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est revenu sur l'exploit réalisé cette saison en égalant le record de Michael Schumacher, qui a également été sacré champion du monde à sept reprises au cours de sa carrière.

Avant même la fin d'une saison maitrisée de bout en bout, Lewis Hamilton est entré au panthéon du sport automobile en remportant son septième trophée de champion du monde des pilotes, égalant ainsi le record historique de Michael Schumacher sous les couleurs de Ferrari. Le pilote britannique, quadruple champion en titre avec Mercedes, n'a une nouvelle fois pas laissé la moindre chance à ses concurrents, maintenant ainsi son hégémonie sur le monde la Formule 1 avant de tenter de passer seul en tête en remportant un huitième sacre la saison prochaine. Si peu de personnes auraient parié sur un tel succès de Lewis Hamilton au fil des années, le pilote Mercedes a déclaré qu'il en avait toujours rêvé...

« Je suis du genre à croire aux choses »