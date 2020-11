Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher rend hommage à son père !

Publié le 24 novembre 2020 à 19h35 par La rédaction

En course pour remporter le titre de champion du monde en Formule 2, Mick Schumacher se rapproche de ses débuts chez les grands. Le fils de Michael s’est confié sur l’héritage de sa légende de père.

S’il venait à faire ses débuts en Formule 1 en 2021, Mick Schumacher devrait évidemment être comparé à son illustre prédécesseur. Leader du championnat du monde de Formule 2, le jeune allemand est attendu de pied ferme chez Haas, qui après avoir révoqué ses deux pilotes semble lui promettre un baquet. Huit ans après la retraite de Michael Schumacher, il semblerait que l’heure pour son fils de reprendre le flambeau s’approche. Et la tâche ne sera pas facile pour le tout jeune pilote, qui aura fort à faire pour s’aligner sur les exploits de sa légende de père.

« Ce qu’il a fait était extraordinaire »