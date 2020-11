Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher chez Haas ? Ça se préciserait !

Publié le 22 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après deux ans en Formule 2, Mick Schumacher devrait bien débarquer en Formule 1 la saison prochaine. Avec deux baquets disponibles pour l’an prochain, Haas serait en pole pour accueillir le prodige allemand.

Neuf ans après la retraite de Michael Schumacher, il devrait bien y avoir un nouveau Schumacher en Formule 1 l’année prochaine. Son fils Mick Schumacher (21 ans), leader du championnat de Formule 2, pourrait franchir le cap. Si l’écurie emblématique de son père, Ferrari, a déjà validé ses deux pilotes pour la saison prochaine (Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr), Mick Schumacher devrait bien avoir la possibilité d’évoluer chez Haas, écurie réserve de Ferrari et qui accueillera deux nouveaux pilotes l’an prochain suitz aux départs de Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

Une annonce imminente ?