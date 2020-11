Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean en rajoute une couche sur Haas !

Publié le 16 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après cinq années passées chez Haas, le pilote français Romain Grosjean ne sera plus dans un baquet de l’écurie américaine la saison prochaine. Alors qu’il ne reste plus que 3 Grand Prix à disputer, Grosjean est revenu sur cette nouvelle année difficile.

Romain Grosjean garde toujours un goût amer. Même s’il peut être fier de sa carrière, le Français ne sera pas reconduit par Haas l’année prochaine, tout comme son coéquipier, Kevin Magnussen. Romain Grosjean (34 ans) a déjà critiqué cette décision qu’il juge avant tout financière. Si Haas devrait miser sur Nikita Mazepin, Mick Schumacher ou Callum Ilott pour le remplacer la saison prochaine, Romain Grosjean, lui, devrait se tourner vers l’Indy Car. Mais alors qu’il reste encore 3 Grands Prix avant la fin de cette saison 2020, Grosjean a fait le bilan de son ultime saison en Formule 1 et en a profité pour adresser un nouveau tacle à Haas.

« Haas ce n’est pas une très bonne voiture »