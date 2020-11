Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton évoque sa relation avec Bottas

Publié le 25 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Cette saison, c’est encore une fois Lewis Hamilton qui prend toute la lumière, tandis que Valtteri Bottas fait office d’éternel second. Le Britannique en a d'ailleurs dit plus sur les rapports qu’il entretient avec son coéquipier.

Cette année encore, Lewis Hamilton est apparu presque intouchable sur les circuits. À trois courses de la fin de la saison, le Britannique s’est déjà assuré son 7e titre de champion du monde, avec assez d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Ce dernier peine à faire aussi bien que Nico Rosberg, qui était parvenu à détrôner Hamilton en 2016. Et bien qu’il soit considéré comme son principal concurrent, le Finlandais fait pâle figure, avec seulement deux victoires en Grand Prix cette saison, contre dix pour le pilote de 35 ans. Dans des propos relayés par NextGen Auto , ce dernier a évoqué sa relation avec le numéro 2 de Mercedes.

« Un bon respect mutuel »