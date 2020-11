Formule 1

Formule 1 : Haas justifie son choix radical avec Grosjean !

Publié le 26 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il reste trois Grands Prix à disputer avant d’achever cette saison de Formule 1, l’heure est au bilan et aux projections pour l’écurie Haas.

Avant dernière du classement des constructeurs, l’écurie Haas n’aura jamais joué les premiers rôles cette année en Formule 1. Ses pilotes, Romain Grosjean (18e) et Kevin Magnussen (19e) ont traversé la saison sans peser sur la course et, après plusieurs polémiques, seront remplacés l’an prochain. Haas souhaiterait écrire une nouvelle histoire et engager des pilotes jeunes à fort potentiels. Les noms de Nikita Mazepin, Mick Schumacher et Callum Ilott ont été cités. Mais des trois, c’est bien le fils de Michael Schumacher qui serait le plus proche de rejoindre Haas, à en croire les dernières annonces.

« Nous avons assuré le futur de Haas F1 pour la Formule 1 »