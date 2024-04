Grosse frayeur au FC Nantes, la sortie amusante de Kombouaré

Arnaud De Kanel

La lutte pour le maintien fait rage en Ligue 1 et la tension était à son comble vendredi soir sur la pelouse de La Mosson. La fin de match entre Montpellier et le FC Nantes a quelque peu dégénéré, notamment suite à un geste extrêmement dangereux d'Arnaud Nordin. L'attaquant montpelliérain a essuyé ses crampons sur le visage de Nicolas Cozza. Le visage tuméfié du défenseur nantais a amusé Antoine Kombouaré qui s'est voulu rassurant pour son défenseur.

Le FC Nantes et Montpellier n'ont pas réussi à se départager vendredi soir dans l'Hérault. Leur maintien dans l'élite n'est donc pas encore totalement assuré et la crainte de la descente a fait ressortir de la nervosité en fin de rencontre à l'image du geste non maitrisé d'Arnaud Nordin. L'attaquant a involontairement taclé au visage Nicolas Cozza. Le défenseur nantais s'est fait une belle frayeur mais fort heureusement, il a répondu favorablement au protocole commotion. Après la rencontre, Antoine Kombouaré, soulagé par les nouvelles rassurantes du médecin, s'est même permis de faire une blague sur l'état de son joueur.

«C'est très impressionnant»

« On attendait de voir s'il y avait commotion pour faire un autre changement mais le médecin a dit non. Je l'ai vu à la fin du match, il est conscient. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Il est venu le petit Nordin dans le vestiaire. Il a montré ses crampons, heureusement qu'il avait des crampons en plastique », a déclaré Antoine Kombouaré au micro de Prime Vidéo , avant de poursuivre.

🟥 Carton rouge pour Arnaud Nordin. 🙌 Nicolas Cozza va bien. pic.twitter.com/LvduH0TVTd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 26, 2024

«C’est sa femme qui va faire un peu la gueule »