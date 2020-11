Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton explique ses difficultés en F1 !

Publié le 26 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton s’est forgé une des meilleures carrières de l’histoire en Formule 1. Mais tout n’a pas toujours été facile, loin de là.

N’est pas champion qui veut. Lewis Hamilton doit le savoir mieux que personne. Alors qu’il a récemment égalé le record de Michael Schumacher avec sept couronnes mondiales en Formule 1, Lewis Hamilton a toujours dû s'employer pour atteindre ses objectifs. S’il a été meurtri par le racisme tout au loin de sa carrière, sa défaite en 2016 face à son coéquipier, Nico Rosberg, lui a aussi montré que la Formule 1 était un sport très complexe. De quoi lui donner envie de toujours faire plus.

« La F1, ce n’est pas facile »