Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour la priorité de l’été ?

Alexis Brunet

Comme le FC Barcelone, le PSG est grandement intéressé par Joshua Kimmich. Le champion de France l’a même érigé au rang de priorité pour le prochain mercato estival. Le milieu de terrain pourrait donc quitter le Bayern Munich, mais le club allemand n'a pas dit son dernier mot. Les dirigeants bavarois pourraient décider de retenir leur joueur jusqu'à la fin de son contrat ou ils pourraient même le pousser à prolonger.

Que va faire Joshua Kimmich cet été ? Le milieu de terrain du Bayern Munich arrive à la croisée des chemins. Ce dernier devrait participer à l'Euro en Allemagne, mais c'est surtout son avenir en club qui fait parler. L'ancien joueur du RB Leipzig pourrait quitter la Bavière, pour une nouvelle destination européenne.

Le PSG et le Barça sont très chauds sur Kimmich

Malgré une saison compliquée, Joshua Kimmich attire toujours les regards des plus grands clubs européens. Le PSG, mais aussi le FC Barcelone, penseraient à l'Allemand pour renforcer leur milieu de terrain. Le champion de France recherche une pointure pour son entrejeu et Kimmich correspond parfaitement aux critères. Rien n'est encore décidé, et le joueur du Bayern Munich devra prendre une décision prochainement.

Kimmich pourrait rester au Bayern Munich