Formule 1

Formule 1 : La réaction de Hamilton après sa nouvelle pole position !

Publié le 28 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Déjà sacré champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, Lewis Hamilton a signé une nouvelle pole position ce samedi à Bahreïn. Visiblement pas encore rassasié, le Britannique est revenu sur sa performance.

Si certains pouvaient croire à un Lewis Hamilton en dilettante pour le Grand Prix de Bahreïn, ce dernier a mis les choses au clair. Le champion du monde 2020 a signé la pole position ce samedi, la 98e de sa carrière. Sur la grille de départ, le Britannique s’élancera devant son coéquipier Valtteri Bottas, et les deux Red Bull de Max Verstappen (3e) et Alexander Albon (4e). Hamilton fera donc de nouveau office de grandissime favori dimanche. Éliminées en Q2, les Ferraris de Charles Leclerc et Sebastian Vettel semblent retombées dans leurs travers.

« C’est un moment que je savoure »