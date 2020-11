Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie d'Hamilton sur Ferrari !

Publié le 27 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Pilote Mercedes depuis 2013, Lewis Hamilton n'a jamais occupé un baquet Ferrari. Malgré des rumeurs et une association détonante sur le papier, le pilote britannique ne regrette rien.

Ferrari effacée. Des tablettes et des plans de Lewis Hamilton. Comme un symbole, Mercedes a d'abord obtenu son septième titre constructeur consécutif sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Les six sacres du cheval cabré entre 1999 et 2014 sont désormais dépassés. Il en est de même pour les cinq championnats obtenus par Michael Schumacher chez les rouges. En effet, en plus d'avoir égalé son rival avec sept titres mondiaux, Lewis Hamilton a amélioré sa performance avec une seule écurie (6 à 5). Alors que le pilote britannique a balayé ces records cette saison, le champion du monde a également écarté la possibilité d'une association au sommet avec Ferrari.

« Ce n'était tout simplement pas destiné à se faire »