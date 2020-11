Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton à son possible anoblissement

Publié le 27 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Champion du monde pour la 7e fois, Lewis Hamilton s’est encore un peu plus inscrit dans la légende de la Formule 1. Alors que le pilote pourrait être anobli par la reine d’Angleterre, celui-ci semble avoir du mal à réaliser.

En s’adjugeant un 7e titre de champion du monde, Lewis Hamilton est devenu l’égal de Michael Schumacher. Cette saison, les records de l’Allemand sont tombés un par un dans l’escarcelle du Britannique. Avec ce nouveau sacre obtenu au terme du Grand Prix d’Istanbul est apparue la possibilité de voir le pilote de 35 ans élevé au rang de Chevalier par la Reine d’Angleterre Elisabeth II. Une possible distinction à laquelle le principal intéressé avait déjà répondu se montrant honoré. le futur Sir Lewis Hamilton, qui avait déjà reçu les honneurs de la couronne lors de son premier sacre en 2008, ne semble toujours pas avoir réalisé, dans des propos relayés par Next Gen Auto .

« Il n’y a pas de plus grand honneur »