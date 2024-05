Mercato - PSG : Coup de pression pour ce transfert à 58M€ ! 

Alexis Brunet

Le PSG est depuis très longtemps attiré par Bernardo Silva. Le club de la capitale a notamment cherché à le faire venir l'été dernier, mais Manchester City avait alors fermé la porte. Luis Campos va de nouveau passer à l'action cet été, mais la concurrence sera féroce. En plus du FC Barcelone, le Bayern Munich serait également très intéressé.

Le mercato estival n'a pas ouvert ses portes, mais le PSG a déjà certaines idées en tête. Le club de la capitale voudrait notamment attirer certains joueurs de classe mondiale au milieu de terrain. Bernardo Silva pourrait occuper cette fonction, lui qui brille depuis des années du côté de Manchester City.

Bernardo Silva veut venir au PSG

L'été dernier, le PSG n'était pas passé loin de recruter Bernardo Silva, mais Manchester City avait finalement dit non. Lors du prochain mercato estival, Luis Campos devrait de nouveau passer à l'action pour son compatriote. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien joueur de l'AS Monaco souhaiterait toutefois toujours rejoindre Paris, et le club de la capitale pourrait alors se l'offrir pour 58M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Transferts - PSG : Barcelone jette l’éponge pour une star ? https://t.co/gwhCq1ykHg pic.twitter.com/yBWFNnxp67 — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Le Bayern Munich est intéressé par Bernardo Silva