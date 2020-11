Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton vole au secours de Valtteri Bottas

Publié le 27 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Coéquipier de Lewis Hamilton depuis 2017, Valtteri Bottas peine à réellement le concurrencer. Alors que le Finlandais voit sa deuxième place menacée par Max Verstappen, le Britannique a tenu à le défendre.

S’il n’y a désormais plus aucun doute possible sur l’identité du champion du monde de Formule 1 2020, son dauphin n’est pas encore déterminé. Une fois encore, Lewis Hamilton a survolé les débats, loin devant son coéquipier Valtteri Bottas. Le Finlandais, qui accuse un retard de 110 points sur son leader, voit pointer Max Verstappen derrière lui à seulement 27 points. Et si les performances d’Hamilton sont souvent remises en cause par certains pour la qualité de sa monoplace, les critiques sont d’autant plus virulentes pour Bottas. Le sextuple champion du monde a tenu à soutenir son équipier, dans des propos relayés par NextGen Auto .

« Ce n’est pas facile d’être mon coéquipier »